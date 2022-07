Patricia Bullrich: “En esta que viene no nos vamos dejar pasar por encima”

La exministra de seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri visitó la ciudad en la tarde del jueves. Lo hizo en apoyo al sector que lidera y mantuvo un encuentro con los referentes locales de cara a las elecciones del 2023.

La presidenta del Pro arribó acompañada por el exministro Javier Iguacel y en el bar Butti mantuvo un encuentro con los dirigentes y vecinos que en buen numero se acercaron a la tradicional esquina para participar de la jornada.

Durante su permanencia en la ciudad se pudo ver a diferentes dirigentes de la ciudad que se acercaron a saludarla y marcar cierta línea de referencia para el mapa político que se aproxima en San Pedro.

Además de Iguacel, Bullrich estuvo secundada por Diego Lafalce más otros dirigentes que se acercaron ante su llegada como los actuales concejales radicales Paola Basso, Alejandro Donatti y Lucas Pisani, el dirigente local del Pro Marcelo Magliotti y el exconcejal Damián Lafalce, entre otros.

También se acercó a la exministra el referente local de Avanza Libertad, Martín Rivas, quien en el breve encuentro mantenido coincidieron en que tienen que ir juntos. “En la provincia no podemos ir divididos”, dijo Bullrich.

“Este es un país federal pero cuando estuvimos en el Ministerio de Seguridad peleamos contra el narcotráfico para que los chicos no se hagan soldaditos, y hoy tenemos una crisis de inseguridad porque miramos para otro lado, porque defienden a los criminales y no a los ciudadanos”, dijo la presidenta del Pro ante los presentes.

“Trabajamos por una economía sana, deberemos tener equilibrio porque en el actual gobierno cada cosa que se hace fracasa a los cinco minutos”.

“Nosotros vamos tener que hacer mucho esfuerzo para que la credibilidad de los argentinos vuelva con fuerza, es fundamental para salir adelante”, manifestó la dirigente.

“En nuestro anterior gobierno muchas cosas las veíamos por televisión, y también fue nuestra responsabilidad, de quienes estábamos en el gobierno, pero nos tiraron 14 toneladas de piedra y hubo 126 policías heridos y al otro día estábamos como si nada hubiera pasado”, dijo en relación a lo hechos acontecidos en las afueras del congreso.

“Pero en esta que viene no nos vamos dejar pasar por encima, no vamos a dejar que nos crucen los camiones en las empresas, no vamos a dejar que nos tomen la 9 de Julio todos los santos días, y ningún lugar del país. Vamos a ser un lugar donde el orden y la ley sea para todos los argentinos, no vamos a dejar que haya una justicia que decida cuando se juzga de acuerdo a qué partido pertenece la persona”, aseguró Bullrich.

También es de destacar que ante su arribo a la esquina de Mitre y Obligado la exministra de seguridad fue saludada por un grupo de prefecturianos retirados que también le brindaron su apoyo.