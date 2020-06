Pastor con coronavirus: habló la responsable del comedor del Bajo Cementerio

La Opinión reveló este lunes que en el barrio Bajo Cementerio hay preocupación entre los vecinos porque hay quienes aseguran que el pastor evangélico que dio positivo para coronavirus COVID-19 habría estado la semana pasada en la zona.

Durante la jornada, personal del Centro de Salud Villa Depietri estuvo en el barrio para releva la situación y dialogaron con una mujer responsable de un comedor comunitario vinculado a la igelsia del pastor contagiado, a quien le informaron que este martes habrá un operativo de detección de contactos estrechos y eventual hisopado.

Rita es una mujer que tiene una despensa ubicada al lado del comedor y es nuera de la responsable de ese espacio. Se comunicó con La Opinión con la intención de aclarar que su negocio "no tiene vínculos con la iglesia del pastor".

"Por lo que me comentaron hace como tres semanas que él no viene para este lado y que no se hacen reuniones. En la despensa nunca estuvo, por eso me comuniqué con ustedes, porque nada que ver, acá no estuvo", aseguró.

Su suegra se llama Marisa y es quien comanda el comedor. Ella también dialogó con este medio para sostener que las versiones que circulan en el barrio acerca de que el pastor contagiado habría estado miércoles o jueves de la semana pasada "son mentiras".

"El pastor hace tres semanas que no viene para acá abajo. Hoy estuvo el doctor y una asistente social, vinieron a hablar conmigo. Lo que pasa es que hay gente que está inventando cosas, yo estoy tranquila", aseguró Marisa.

La mujer informó que el médico y la asistente social que la visitaron le informarn que el martes "vienen a hacer hisopados" y repitió que con el pastor "Ya hace como tres semanas que no tenemos contacto, y ya no se hacía más iglesias ni grupo ni nada, no se hacían reuniones".

"El comedor también se suspendió todo por el tema este, traian la comida hecha para repartirla pero cuando se puso complicado San Pedro, que empezó a haber muchos casos, se cortó todo", aseguró y volvió a reafirmar: "El pastor no anduvo acá".

Marisa informó que en su casa habita una familia numerosa y que son "como 20". Sostuvo que ella mism pidió que se tomen muestras en su vivienda, ante las versiones que circulan. "Les pedimos que vengan a hacer los hisopados así me quedo tranquila y que esté tranquila la gente, también", señaló.