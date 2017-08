Paso 2017: Fiscales asumieron como presidentes de mesa, aunque no todos estaban de acuerdo

Diversas escuelas tuvieron dificultades para el comienzo del acto eleccionario este domingo, en el marco de las Paso 2017, que definen los candidatos para las elecciones legislativas de octubre, por lo que en algunas mesas hubo fiscales que se hiceron cargo de las mesas.

La situación se dio en "acuerdo" entre los fiscales generales, según dijo el referente de Cambiemos y concejal -primero en la línea sucesoria del intendente- Juan Garavaglia, aunque no todos estaban de acuerdo en la modalidad elegida.

"No tenemos quién esté cuidando nuestra boleta en el cuarto oscuro. Creo que están fallando las autoridades en no garantizar la presidnca de cada mesa en cada coelgio", se quejó la precandidata a diputada por 1País Cecilia Vázquez, tras la decisión de que fiscales se hagan cargo de las mesas donde faltan presidentes.

"Van y piden a los fiscales por favor, porque los vicepresidentes n o están y se ve que los primeros votantes se están negando, están pidieno que por favor se sienten los fiscales, es una irregularidad, porque perdemos quien nos fiscalice y nos cuide nuestro voto", señaló la referente del massismo.

"Les decimos a nuestros fiscales que no se sienten como presidente, porque si no no tenemos quién nos reponga las boletas y nos cuiden los votos en cada cuarto oscuro", agregó Vázquez, en diálogo con La Opinión.

El concejal Garavaglia señaló que hubo "acuerdo" entre fiscales de partidos porque "los primeros votantes no se quieren quedar". Agregó que "los reponsables no lo están llevando a cabo", en alusión a "el Correo y las autoridades policiales, que deben tomar la decisión de designar a los primeros votantes".

"Fue una cuestión de ponerse de acuerdo y arrancar, sino íbamos a estar hasta el mediodía sin autoridades. Se consensuó entre los partidos", explicó el edil sobre la decisión de que fiscales partidarios asuman la responsabilida de presidir mesas.

Desde Unión Ciudadana señalaron que "si son fiscales que votan en esa mesa, es conveniente que arranquen" y que "esa fue la instrucción que dimos, si no no arrancan a votar más"

En la mesa 96, Prefectura, Correo y Policía obligaron a un joven que estaba en quinto lugar de la cola a hacerse cargo de la presidencia de la mesa, porque el resto de las persona se negaba. Allí, el acto eleccionario comenzó recién a las 10.25.