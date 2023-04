Paseo Público: llegan fondos para repararlo y la gente también opina

El único predio con acceso gratuito a la costa recibirá dinero del Fondo de Infraestructura Municipal, un dinero que la provincia debe distibuir año a año y las autoridades locales definir su destino. Esta vez, tras muchos años de olvido le tocará al Paseo Público y el recorrido por el ex Balneario Municipal que acompaña el paseo Agenor Almada.

“Puesta en valor del Paseo Público: Pavimentación de calles que hoy son de tierra y repavimentación del actual Paseo Público (2750 m2); mejoras en 9650 m2, más de 10.050 m2 de senda peatonal existente y la proyección de una nueva ampliación”, dice la gacetilla de prensa municipal respecto a las tareas a realizar aunque se desconoce el costo.

El miércoles por la mañana Radio Cuarentena recorrió el lugar para detectar la traza donde se construirá una nueva carpeta asfáltica y las opiniones de los oyentes no faltaron. Aunque hay que esperar para que comiencen las obras la actividad de las hormigas negras no cesa y son muchas las plantas a las que les costará recuperarse.

Además de las sendas peatonaes y el estacionamiento, habrá unión entre el paseo actual y el recorrido que desemboca detrás del patio gastronómico de los carribares. No están incluídos los tachos de basura para separación de residuos ni la nivelación de las plazas saludables donde cuando llueve se producen anegamientos. El zanjón que divide el predio del club Náutico San Pedro, también necesita mantenimiento y la senda peatonal podría continuar hasta el embarcadero donde hasta hace unos años amarraban las bicicletas acuáticas.

Entre los pedidos de oyentes enumeramos algunos ejemplos y está abierta la opción de opinar por whapp:

“Levantar todo el camino para preveer futuras crecientes, rellenar con cascotes/ramas/tierra enfrente del skate park y donde estaban los botes a pedal para ganar mas terreno, poner algunas mesas en ex-Actur frente al río y asfaltar ese camino”, dijo Zuzo.

“Más controles de menores en toda la semana después de las 12, pedir DNI y controlar quiénes son por los daños a cosas del Paseo, que eso es de todos”, dijo Alberto Hermida y no fue su único comentario: “Limpiar la laguna y hacer un puente para conectar el paseo con el ex balneario municipal así no se meten de noche sobre la costa los jóvenes a fumar y hacer dañiñadas como lo hicieron con los hongos de cemento de la peatonal”.

“Hablilitar baños limpios y con elementos de higiene”, dijo María Mercedes desde el #976.

“Por fin se acuerdan del único lugar que tenemos para tomar mate”, reflexionó Liliana.

“Arreglar bien los juegos para los chicos que son un peligro y la iluminación para poder ir de noche a caminar”, dijo Ricardo.

“Que no sea playa de estacionamiento, controlar esa parte”, opina Nilda.

“Las luces, de noche no podés hacer deporte es una boca de lobos!”, reclama Alicia.

“Que cuando se corte un árbol porque se secó se reponga con la misma u otra especie. Más luminarias para la tarde noche, es insuficiente las que hay ya que no hay seguridad”.