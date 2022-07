Paseaba el perro y lo amenazaron con una cuchilla

Un joven de 18 años denunció en sede policial que fue amenazado con un arma blanca mientras paseaba su perro en la vía pública.

El denunciante dejó asentado en la Comisaría que en inmediaciones del callejón Arcor, alrededor de las 17.30 del domingo, un vecino lo amedrentó con una cuchilla. Desconoce los motivos, dijo, puesto que no el acusado no refirió nada en particular.

El joven indicó en su denuncia que no es la primera vez que este vecino lo amenaza cuando saca a pasear a su perro por esa zona, próxima a a su domicilio.

Las actuaciones fueron remitidas a la Justicia, que interviene a través de la Fiscalía 11 en la causa caratulada como “amenazas agravadas”.