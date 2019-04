Pasaron a retiro al Comisario Fabián Gallo y en horas llegaría su reemplazo

El martes 12 de Julio de 2016 ue uno de los días más importantes en la carrera dentro de la fuerza de seguridad bonaerense para Fabián Gallo. A pocos meses de la asunción de la gestión de la Gobernadora María Eugenia Vidal y su ministro Cristian Ritondo y en medio de una purga generalizada, fue ascendido a Comisario Inspector con un claro respaldo del poder político local que consideró que reunía méritos para darle continuidad a una gestión que había comenzado tres años antes cuando los intendentes Guacone y Guovanettoni pasaron duros momentos en la gestión.

Fue la desesperada búsqueda del cadáver de Nicolás Castillo en un bañado de Río Tala la que hizo que el nombre de este comisario, apreciado por sus acuaciones en la contención social y la asunción de responsabilidadades que muchas veces exedías sus obligaciones, tomaran mayor repercusíón pública y acercamiento a la comunidad. Su época más fructífera en la ciudad fue la que mantuvo junto a Juan Ramón Catalano en episodios resonantes, entre otros, la fuga y captura de Branto Ayala tras el asesinato del agente de la policía local, Nelson Lillo.

De estrecha relación con los funcionarios municipales y con respaldo explícito de la Secretaría de Seguridad Municipal que conduce el ex comisario Eduardo Roleri supo también colaborar en decenas de operativos en los que soportó incluso una separación de su cargo tras una denuncia formulada por vecinos de Pueblo Doyle que lo mantuvo alejado de sus funciones durante varias semanas.

Ahora, consultado por La Opinión, resume: "Estoy mas que agradecido con la población de San Pedro con todo el apoyo que me dio durante toda la gestión. No fueron fáciles estos cinco años y medio, no feron tantos los que duraron tanto tiempo en este cargo" dijo al agradecer a la ciudadanía y agregó: "Es una decisión del ministerio y aunque no lo esepraba hay que acatar la decisión. Le deseo toda la suerte a quien me releve y que pueda seguir los lineamientos con los que estábamos trabajando".

Los rumores indican que mañana por la mañana será puesto en funciones el nuevo titular cuyo nombre se quiso mantener en reserva pero que también con apoyo de la gestión comunal cuyas directivas están ahora en manos del Intendente desde que el Munisipio adhirió a la Policía Comunal.

La nómina completa de los movimientos en la Policía de la Provincia asciende a 196 bajo la disposición "Retiro Activo Obligatorio para el Personal Policial".