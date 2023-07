Pasaron a sala común a Sabrina Sequiera, pero siguen esperando el traslado

En las últimas horas, Sabrina Sequiera pasó de Terapia Intensiva a sala común en el Hospital de San Pedro mientras aguarda “una cama” en el Hospital Carrillo, donde solicitaron su derivación.

La mujer atraviesa una cuadro complicado debido a una trombosis severa. “Mi señora sigue igual, con el mismo cuadro, dolorida de los pulmones y los riñones. Estaba en terapia intensiva, pero la pasaron a pasa porque está estable. Cada tanto le dan oxígeno para que no exija el pecho”, explicó Daniel Quintana, su marido, en diálogo con La Opinión.

La solicitud de traslado ya fue concretada y ahora deben aguardar que se libere una cama en el Hospital Ramón Carrillo de Capital Federal. Mientras tanto, Quintana cuida a su mujer en el nosocomio y agradeció a quienes le están dando una mano.

“Quiero agradecer a los que me están ayudando, porque estoy acá con ella, no la quiero dejar por nada del mundo y no estoy saliendo a trabajar. Estamos a la espera del traslado, esperando que nos llamen”, dijo a La Opinión.