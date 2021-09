Pasan los días y la situación de la clínica San Pedro es cada vez peor

La situación de los empleados de la clínica San Pedro sigue siendo la misma que hace casi ya tres meses cuando la entidad decidió cerrar sus puertas y ceder las acciones a un grupo de personas de las que aun hoy no se sabe realmente qué papel juegan en esta historia.

La situación se tornó mucho más confusa aun cuando en el transcurso de la última semana se hizo presente una persona oriunda de la provincia de Córdoba, se identificó como Claudio Quiroga, y les informó al personal que a partir de ahora era el nuevo encargado y que por él pasarían todas las cosas. Lo contradictorio se genera desde el momento en que se les comunicó que Nelson Suárez Irala ya no tenía nada que ver con el establecimiento y que los señores Alejandro Otero y el Dr. Daniel Castro son los dueños y quienes ahora dicen ser los mayores accionistas de este grupo cuando hasta hace pocos días era Suárez Irala quien aseguraba tener la mayoría y hasta echaba de menos a Castro y Otero.

A todo esto el nuevo encargado, Claudio Quiroga, pasa los días en la clínica, duerme y come en el lugar

A todo esto, mañana jueves habrá una nueva audiencia en la delegación local de la Secretaría de Trabajo, donde se tratarán distintas circunstancias relacionadas con los incumplimientos de la empresa y quiénes son los verdaderos responsables de la clínica ya que hasta ahora nadie lo hace y toda la documentación que se ha presentado ante los trabajadores sigue figurando la misma razón social, el mismo número de CUIT, la Dra. Margarita Frisch como abogada y el estudio contable Tiramonti a cargo de todo los trámites, los mismos que ya trabajaban con el antiguo directorio.

Pasan los días y la clínica no se activa y había cierta expectativa con los servicios de radiología y bioquímica pero tras ser convocados hubo algunas reuniones con el administrador y al no ponerse de acuerdo los profesionales desistieron de reactivar el servicio en la clínica.

El único servicio que presta la entidad es el del Dr. Marcos Arana, quien a la vez, es uno de los accionistas originales de la clínica y atiende todos los días entre tres y cuatro pacientes cuando hasta hace cuatro meses atrás eran hasta veinte las personas que pasaban por el consultorio.

En cuanto a los reclamos los trabajadores siguen esperando que se les abone el sueldo correspondiente al mes de agosto cuando en pocos días ya estarán en tiempo de percibir también el mes de septiembre. más un aumento que se le abonó a una parte del plantel de operarios y un plus que se les debía pagar a todos por el día de la sanidad y no se cumplió.

Otra de las incógnitas gira en torno a cómo se sigue con todo esto porque los trabajadores saben que no hay plata, por ahora hay luz y gas, permanece activo el servicio de internet y una sola línea telefónica.

El personal entiende que las próximas horas serán cruciales por muchos motivos, porque no cobraron, no hay plata, todas las promesas se fueron esfumando de a poco y no hay un responsable visible con quien sentarse a dialogar y ver en qué situación se está y hasta donde van a llegar con todo esto.