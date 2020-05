Paro de transporte: vecinos de Gobernador Castro piden al Gobierno local que intervenga en el conflicto

Este martes se cumplen dos semanas desde que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) dispuso un paro en los servicios de transporte público en diversas ciudades el interior del país, entre ellos San Pedro, a raíz de la falta de pago de salarios, que en algunos casos fue parcial.

Esta semana está prevista una nueva audiencia entre las partes y en San Pedro hay preocupación entre los vecinos de las localidades, que utilizan el colectivo para viajar al trabajo, al banco, a hacer trámites en diversos organismos del Estado concentrados en la ciudad cabecera o para hacer compras.

Este martes, usuarios del servicio residentes en Gobernador Castro entregaban en la Municipalidad una nota firmada por un centenar de vecinos de la localidad en la que piden al intendente que intervenga en el conflicto para garantizar la continuidad del tranporte público en San Pedro tal como se venía desarrollando desde antes del paro.

Aunque el conflicto se dirime en el Ministerio de Trabajo de la Nación entre empresas y sindicatos, los vecinos de Gobernador Castro le piden a Salazar que "acelere los trámites para ue el servicio de transporte vuelva a funcionar".

"Somos muchos los que utilizamos el servicio para trabajar, concurrir al médico, al banco, al cajero, a realizar trámites ya que en nuestra localidad no contamos con nada: no tenemos cajeron, no hay oficinas de Registro Civil ni de Anses ni de Pami, etc. No tenemos clínicas ni consultorios particulares. Estamos olvidados por completo y debido a esto debemos concurrir a San Pedro para todo", se quejaron en la nota.

"Sabemos que esta pandemia agravó la situación económica de todos y se agravará aún más nuestra economía si no podemos trabajar, como así también la de los choferes que se encuentran parados y sin cobrar", señalaron los vecinos de Gobernaor Castro.

"Alguien tiene que ejercer la defensa de los ciudadanos", indicaron y pidieron que "encuentren una solución a nivel local y no se alargue en el tiempo, proque así veremos cómo nuestra economía zonal va a estar en apuros". Por último, le piden al intendente que "convoque a quien sea, pero dénos una respuesta a la brevedad".