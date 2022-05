Paraje La Bolsa: trasladan a la familia que está en la escuela “al Hospital de Santa Lucía”

Finalmente, en medio de la polémica respecto de la instalación de una familia en el edificio de la escuela 32 del paraje La Bolsa para que viva allí y que los niños sean los únicos alumnos de ese establecimiento educativo rural, este jueves se irán del lugar.

Publicidad

Así lo informó a La Opinión la propia María de los Ángeles Macchi, la mujer de 37 años embarazada que junto a sus cinco hijos, entre ellos una adolescente de 14 años también en estado de gravidez que luego se fue, fue trasladada desde Entre Ríos a La Bolsa en vehículo municipal.

“Ahora me sacan de la escuela y me llevan al Hospital de Santa Lucía”, dijo Macchi este jueves por la mañana. Todo indicaba que el traslado se produciría en horas de la siesta, pero al momento de publicación de esta nota la mujer y sus hijos todavía esperaban, tras embalar las pocas cosas que tienen.

María Macchi dijo en varias oportunidades que no quería permanecer en La Bolsa y así se lo hizo saber a las autoridades educativas como la jefa distrital de Inspección, Marcela Lucchesi, a quien todos sindican como la responsable formal de su instalación en esa escuela.

La mujer cargó contra el delegado municipal de Santa Lucía, Luciano Juhant, que fue quien propuso a Lucchesi a esta familia como una posible casera para la escuela, puesto que tiene hijos en edad escolar que se convertirían en los únicos alumnos de la institución, cuyo último egresado terminó sexto año en 2021.

La queja de Macchi contra Juhant es porque ella pidió ser trasladada a Ingeniero Moneta, un paraje donde había recalado tras el desalojo que sufrió en el asentamiento irregular conocido como “del Callejón Pascual”, lugar en el que están otras personas también desalojadas de aquella usurpación.

“El delegado no me quiere dar las chapas para que me haga el rancho en Moneta, donde yo quería ir”, señaló María Macchi y agregó que Juhant le informó que no podían facilitarle las cosas para instalarse en ese paraje porque los terrenos donde están sus amigos tienen dueño, por lo tanto están usurpados.

“Al refugio del Hospital, me dijeron”, dijo respecto del lugar a donde la llevarían este jueves. “Me querían llevar al refugio a San Pedro y les dije que ni loca, entonces me dijeron que me iban a llevar ahí”, dijo en relación al nosocomio de Santa Lucía, donde además del centro asistencial de salud funciona un geriátrico.

“En La Bolsa ya no vamos a vivir más, nos sacan y no vamos a estar más en la escuela. Me llevan a otro lado en vez de darme las chapas para hacerme el rancho en Moneta”, se quejó María Macchi.

La salida de esta familia del paraje La Bolsa deja sin caseros y sin alumnos a la escuela 32. Si no aparecen otros cuidadores con niños en edad escolar, el establecimiento corre riesgo de cerrar. Ello implica que la directora, Andrea Álvarez, la auxiliar y los docentes de artística, inglés y educación física, entre los que se cuenta la concejala Vanina Cappelletti, deban ser reubicados en otros colegios.

La desfavorabilidad de esta institución, ubicada a más de 40 kilómetros de San Pedro, les comporta a todo el cuerpo directivo, docente y auxiliar un sobresueldo del 120 por ciento por sobre el básico en concepto de ruralidad.

Las publicaciones de La Opinión, único medio que se hizo eco de la situación e investigó lo que ocurría y que derivó en el traslado de esta familia desde Entre Ríos a la Bolsa, provocaron un pedido de informes en el Concejo Deliberante, presentado por el bloque Juntos, que este jueves fue aprobado por unanimidad en sesión.