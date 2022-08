“Para todos los que comentan: ‘Que trabajen'”, el mensaje de Evangelina

Todos los que comentan “Que trabajen”, les comento que yo sí estoy buscando trabajo, porque lo que cobro o me dan no me alcanza.

Publicidad

Pago 2000 pesos de luz, porque vivimos como murciélagos, todo el día a oscuras.

Mi hijo jamás va a la escuela sin sus materiales de estudio y también lo hice socio de un un club para que no se me quede como idiota frente a un jueguito.

Le compré una computadora que aún pago 9000 pesos por mes, ya que en la pandemia a veces llovía y mi hijo se tenía que parar en la vereda de enfrente para intentar descargar su tarea. Y luego venía la larga tarea de investigar todo lo posible por los libros que guardo de mi infancia.

Aparte, no hablar de que con cada lágrima de sudor y con suerte podemos ahorrar un pesito y comprar algún material para la casa que me estoy construyendo, ya que donde estoy no es mío. Pero hoy está 16.000 el metro de piedra.

Así que señores, no todos somos iguales. Yo sí quiero trabajar y busco trabajo, no me quedo sentada esperando que llueve. Pero bueno, San Pedro tiene sus acomodos y lamentosamente no entro en esa cualidad.