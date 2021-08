Pángaro confirmó que no irán a la Justicia tras el rechazo de la lista: “Jamás me pasó que no nos permitieran participar”

El 12 de septiembre, cuando se celebren las elecciones Primarias Abiertas Simultánea y Obligatorias (PASO), los sampedrinos tendrán en el cuarto oscuro una sola lista del Frente de Todos, a pesar de que cuatro fueron la que presentaron la documentación para participar de la interna.

Entre las tres nóminas que fueron rechazadas por “avales insuficientes” en las dos oportunidades previstas para la inscripción está la que encabezaba Rodolfo “Titín” Trelles desde la agrupación Juan Ismael Giménez que conduce el dos veces intendente municipal y exdiputado provincial Julio Pángaro.

El sábado, Pángaro se tomó el tiempo necesario para analizar la situación en una entrevista que salió al aire por la transmisión de radio a través de APA y por el canal de YouTube de Sin Galera.

Julio Pángaro habló el sábado en Sin Galera. Foto: Archivo La Opinión.

“Después de 34 años de participar, por primera vez se dice con un argumento falaz que no podemos porque carecemos de los avales suficientes. Jamás me pasó que no nos permitieran participar”, señaló el exjefe comunal.

Pángaro destacó que tanto su agrupación como otros sectores que confluyeron en 2019 en el Frente de Todos y no se sentían identificados con la incoorporación de Salazar querían tener expresión en las Primarias.

“Queríamos una lista nosotros, no vamos en contra de nadie sino a favor de nosotros mismos, no estamos en contra de nadie sino a favor de aquello que es distinto a los otros”, explicó.

Para el referente peronista, lo ocurrido “es grave hacia el futuro”.

Como había reflexionado para La Opinión, su preocupación es lo que esto puede significar para los jóvenes que convocaron para ser parte de la iniciativa.

“Pretendemos formar cuadros políticos con ellos, que sean quienes conducen el pueblo el día de mañana, los queremos volver partícipes porque lo hacen con entusiasmo, los hace sentir partícipes en lago y terminan recibiendo el ejemplo de que los políticos son corruptos”, disparó.

“Nosotros cumplimos con todos los pasos”, dijo Pángaro respecto a la presentación de la lista. Más de 900 avales elevaron. Poco más de 200 era lo obligatorio. Aun así, la resolución dice que no eran suficientes. El sábado anterior, el propio Cecilio Salazar había dicho que sabía que en el Frente de Todos a nivel nacional y provincial no querían internas allí donde tuvieran un intendente propio, como él.

“Nos parece que es un error político tremendo, es como un a olla a presión y cuando explota produce daños, que no es hacia los de la tercera edad sino a los más jóvenes, que quieren ayudar a sus semejantes”, analizó el exmandatario comunal.

“No todo es lo mismo”, dijo y aseguró que va a votar al Frente de Todos a nivel nacional pero que para abajo no sabe.

“Lo voy a pensar”, señaló. Claro: en la lista seccional aparece Cecilio Salazar como precandidato a diputado provincial y la local es la que le responde a su Gobierno, con Daniel Creus a la cabeza.

La lista que encabezaba Trelles decidió no acudir a la Justicia ante lo ocurrido. “Es una cuestión política”, sostuvo Pángaro. Los concejales suplentes Carla Zelaschi (de la Juan Ismael Giménez) y Roberto “Tati” Escalzo (Partido Comunista) formaban parte de la nómina.