Palitos Chinos: Spirópulos patrocina a la dueña de los dólares y pesos en billetes secuestrados en la ruta 9 y a su chofer

Los testigos, la policía y el cajero del banco que recibió y contó la plata, llevarán en la memoria el episodio que ya quedó denominado "palitos chinos", por la fuerte suma de dinero que hallaron en un control de cumplimiento de tránsito y mercaderías que organizaron en conjunto las fuerzas de seguridad y el Senasa.

Hay múltiples versiones que indican "una batida", la venganza de un colega, la torpeza o ignorancia respecto de la concreción de una operación inmobiliaria y hasta una que señala como "muy oportuno" el momento en que fue interceptado el chofer paraguayo el jueves por la tarde cuando se dirigía desde la ciudad de San Nicolás a Nordelta con una importante cantidad de billetes en pesos y casi 100.000 dólares guardados en una caja y en bolsas.

El procedimiento obligó a los testigos, dos camarógrafos que filmaban el operativo, permanecer más de 24 horas en el destacamento de la Policía Vial a la altura de la balanza de pesaje de la Ruta 9. Allí, los efectivos cumplieron la orden de contar y fotocopiar anverso y reverso de todos los billetes. La suma fue establecida en 95.100 dólares estadounidenses y 10 millones de pesos.

El sábado por la mañana el Dr. Daniel Spirópulos relató el modo en que "Lisa" tal es el nombre que utiliza en Argentina Wen Lin, llegó a su estudio jurídico acompañada de una hermana que es abogada para contarle el modo en el que consideraban que iban a realizar la operación inmobiliaria para la que le habían solicitado al hombre que trasladara el dinero en un auto cuya titularidad el chofer no pudo acreditar.

"El premiso para circular lo tenía, pero no coincidía con el auto que manejaba", detalló el abogado y reconoció que el vehículo es de propiedad también de Lisa y que el chofer de origen paraguayo era en realidad quien representaba al broker inmobiliario, un arquitecto. Dijo además que cuando pudo reconstruir la operación no encontró que a priori se haya producido alguna irregularidad o delito. "Se puede llevar dinero en un auto, no está prohibido y en este caso no tendrían que haberlo secustrado", indicó respecto a la suma que ahora reclamará al juzgado del Dr. Carlos Villafuere Russo que bajo la sospecha de "lavado de activos" lo tiene en custodia.

La mujer expuso también su preocupación por el fracaso del negocio de compra de un inmueble, la devaluación que puede ocasionarle la demora y encomendó al estudio jurídico hacerse cargo también de patrocinio del conductor del rodado puesto que "a lo sumo tendrá que explicar que le prestó el auto".

"Lin Wen tiene un supermercado en José C. Paz", sostuvo el letrado en relación al origen de los fondos que en este caso venían desde San Nicolás porque un compatriota se lo había facilitado.

"Yo tengo que acreditar de donde viene ese dinero documentadamente y el juez tiene que analizar si está bien lo que yo le presente, si es razonable, si es procedente, porque el dinero esté secuestrado", indicó respecto de los pasos a seguir puesto que está paralizada cualquier operación con esa plata y su clienta teme perder la propiedad que iba a pagar. "No, no lo puede usar, y es mas, hasta que no acredite el origen del dinero, que sea realmente lícito no va a poder disponer de ese dinero. No lo va a poder hacer, por eso justamente tengo que poder trabajar con este tema, como abogado, tengo que trabajar comprobando que el dinero es lícito. Y no solamente eso, tengo que lograr que quede sobreseída de la causa, que en este caso no quede implicada, no quede imputada, no quede condenada en la causa penal, porque una vez que yo pruebe que el dinero es lícito no habría delito".