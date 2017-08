Padres del Normal preocupados por suspensión de clases de apoyo

Este jueves, padres de alumnos del secundario de la escuela Normal se comunicaron con La Opinión para dar cuentas de la suspensión de las clases de apoyo que recibían sus hijos en esa institución, en el marco del denominado Plan de Mejora Institucional, que financia el Gobierno nacional.

"Nación no manda más fondos para el plan Mejora Estudiantil y como los docentes no cobran, no dan más clases", informó a este medio un padre que hizo las averiguaciones pertinentes luego de que su hija, estudiante de primer año, le contara sobre la situación.

"En la escuela dijeron que el Gobierno nacional no habia mandado la plata y que no podían pagar, entonces suspendieron ayer. Eran clases de apoyo de de inglés, de matemáticas, de todo. Les dijeron a los chicos que suspendieron y que no iba a haber más. Dijeron que no les estaban mandando la plata", señaló.

El Plan de Mejora Estudiantil es un programa nacional que dispone de recursos para el desarrollo de actividades extracurriculares en las escuelas, que se definen de manera institucional de acuerdo a las necesidades de cada colegio.

Una vez definido el proyecto, se asignan docentes a cargo, que cobran por esa tarea. Los fondos los envía el Ministerio de Educación de la Nación directamente a una cuenta asignada a cada escuela, con una tarjeta con la que se retira el dinero. Las autoridades de cada colegio deben rendir periódicamente el uso de esos recursos.

Desde el Consejo Escolar explicaron que el tema depende de Jefatura Distrital de Educación, cuya titular Eleonora Taurizano, abocada este jueves a la feria de ciencias, no estaba al tanto de la situación particular de la escuela Normal.

"Cada escuela define qué hacer con esos recursos. Dinero hay, porque estamos elevando planillas para subsidios de 100 mil pesos para obras de infraestructura", señaló y agregó: "Quizás se retrasaron con la rendición o se les traspapeló algo", al tiempo que se comprometió a informar sobre el tema.

La Opinión pudo saber que en otros colegios la situación es normal, los fondos siguen llegando y las tareas que se desarrollan a través del programa de Mejora Institucional siguen su curso habitual.