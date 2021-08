Padres del Jardín 901 reclaman porque “hace semanas” hay salitas sin clases presenciales

Este miércoles en el programa #RadioCuarentena, Laura Balutt, una mamá del jardín 901 Antonio Luis Berutti, relató la problemática que atraviesa la salita azul del turno mañana a la que asiste su hijo por la “falta de clases presenciales”.

Los padres de los chicos que asisten a esa sala, que egresarán este año y comenzarán primer grado en 2022, están preocupados porque, tras la licencia de la docente a cargo del curso, se demora la asignación de una suplente que pueda continuar con las clases en el salón y no de forma virtual, como hasta ahora.

“Están a tres meses de egresarse y te frustra emocionalmente, psicológicamente. Esto te hace mal porque ellos ya tienen un círculo de amistad desde la primera salita”, explicó Balutt y dejó en claro que la preocupación es porque “los padres no tienen la capacidad de enseñarles a los chicos en casa” como lo hacen las maestras en el aula.

A raíz del reclamo, la institución citó a los padres a una reunión, en la que se les explicó por qué aún no había reemplazo. “La reunión fue para decirnos que la profe sacó una licencia y que el médico que la atendió no detalló bien la gravedad de la situación y quedaba en pendiente la licencia. Como los actos públicos se hacen una vez a la semana, entonces no hay suplente”, detalló Balutt en diálogo con Lilí Berardi.

Además, la madre del niño que asiste a esa sala dejó en claro que le resultaron incorrectas las respuestas de los directivos. “Nos dijeron que los primeritos que van a tomar a nuestro hijos van a saber que son ‘un 5 retrasado’, así nos dijo”, aseguró Balutt, en referencia a la preocupación por el aprendizaje de esos niños que comenzarán la primaria.

“Soy una mamá y NO PUEDO DARLE LA MISMA ENSEÑANZA QUE SE LES DA DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO” Laura Balutt

Por otra parte, la mamá de salita azul destacó la labor de la docente que se encuentra de licencia: “La seño todo este tiempo que pasó, con esfuerzo y sacrificio pese a su condición, asistía todos los días presenciales que hubo hasta que le pasó este problema de la operación”.

El descontento en los padres va en aumento, puesto que no es la única salita que reclama por situaciones que impiden que se desarrollen las clases presenciales en el jardín y en otros establecimientos. “Los nenes necesitan reencontrarse después de un momento caótico como este”, consideró Balutt.

En ese sentido, una mamá de sala blanca también se quejó ante La Opinión por el mismo tema: “Nuestra indignación radica en los protocolos del sistema educativo. La gente se amontona en el centro, se amontona en los bares, hay turismo. No hacemos responsables al jardín. Sabemos que tomar una suplencia no tiene que ver el jardín. Pero no sé quién se tiene que hacer cargo”.

