Padre e hija accidentados y un mensajero con fracturas por esquivar perros sueltos en la calle

Este jueves a las 11.30, Andrés, un mensajero que se encontraba trabajando, cayó de su moto cuando se le cruzó un perro en Belgrano al 2600. "No vi de dónde salió. Me quebré la mano izquierda, estoy muy dolorido, recién salí del Hospital", dijo en diálogo con La Opinión.

"No sé de quién es el perro. Nadie se hace cargo, no es de nadie. La verdad está lleno de perros por todos lados que te hacen caer de la moto o te muerden", dijo el trabajador. "Los perros no tienen la culpa. ¿Pero quién se hace cargo del mes que tiene que estar parado sin trabajar?", cuestionó su familia.

Pasado el mediodía, en Colón al 1800, un padre que llevaba a su pequeña hija al jardín también protagonizó un siniestro. "Hace más de 20 años que ando en moto pero hoy no tuve oportunidad de esquivar a un perro que corría a otro saliendo detrás de un auto y caímos con mi hija. Por suerte iba despacio y llevábamos casco", reportó y envió fotos de los raspones.

"¿Cuándo se va a ocupar el municipio de estos perros? ¿O esperan que nos empecemos a ocupar los vecinos?", cuestionó el hombre. En ese sentido, aunque hay una ordenanza aprobada para implementar el Programa de Control Canino con castraciones gratuitas, la Oficina Animal que conduce la veterinaria Marina Farías (a la que se sumó contratada la proteccionista Cecilia Tarsetti), todavía no ha comenzado a implementarlo, pese a que hace 8 meses se creó esa dependencia.

El miércoles, una motociclista circulaba por 25 de Mayo entre Ayacucho y Pueyrredón cuando la atacaron unos perros, que la mordieron y la lastimaron. "Casi me choca un auto", se quejó la víctima, que aseguró que los animales suelen estar a diario en esa zona. Habló con la Oficina Animal pero le dijeron que ese día "no se podían ocupar" porque había "campaña antirrábica".