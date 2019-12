Padre amenazado denuncia: "parece que la justicia siempre espera un muerto para actuar"

Jorge, un hombre de más de 40 años, lleva más de cinco aguardando resultados de las denuncias que ha radicado contra de la actual pareja de la madre de su hija, una menor de 13 años. "Necesito terminar con esto, hice muchas denuncias en el Juzgado de Familia y otras tantas por amenazas, y esto de ayer me desbordó, porque yo no quiero arrancarle de los brazos a mi hija a la madre, pero también es cómplice", dijo esta tarde, hostigado por la situación que se desencadenó anoche cuando el sujeto, efectivo de gendarmeria, llegó a su casa armado para amenazarlo de muerte y en presunto estado de ebriedad.

Pese a que es un caso conocido tanto en el ambiente judicial como en los organismos que deben tutelar a los menores de edad, las amenazas continúan y este sábado el victimario, luego de mantener una fuerte discusión con la niña y su madre en el domicilio en el cual conviven, se dirigió al hogar de Jorge y lo apuntó con el mismo revolver que minutos antes le había exhibido a la nena.

"Ayer parece que la situación explotó, no se si por despecho o que, pero el hombre vino muy borracho, bajó el vidrio del auto y me apuntó con su arma estando yo con mi bebé de 2 años en brazos y se puso a discutir muy fuertemente con sus suegros que viven linderos a mi casa, que le queria dar un fin a esto, ¿fin a que? El fin era que me iba a matar", relató.

El denunciante aportó imágenes de la larga peregrinación que ha empredido para solicitar que se hagan efectivos los derechos de la nena a visitar periódicamente a su padre. Desde denuncias anteriores a dictámenes que determinan regimenes de visitas que han sido eludidos por la madre a instancias de la violencia con la que se manifiesta este integrante de una fuerza de seguridad que aún no ha tomado conocimiento de los actos en los que hace uso de su reputación dentro de la Gendarmería donde reviste desde hace más de 25 años.

"Lo minimo que se merece es que lo echen, pero yo se que haciendo esto úublico estoy arriesgando a mi familia, pero esto no puede seguir así", explicó ademas de apuntar a la responsabilidad de la mamá de su hija, una conocida directiva de establecimiento docente que, según reporta, también es sometida por el agresor.

En medio de este conflicto que ya lleva años hubo una investigación por la comisión de un gravísimo delito que no pudo ser corroborado en cámara Gesell pero que socavó aún más las relaciones.

Una fuerte discusión con la madre y la menor, habría sido el motivo que habría llevado al enfrentamiento de anoche. Según se supo, la menor le relató a su padre que el sujeto intentó golpearla y que su madre la defendía pero la situación se ponía cada vez peor.

"Mi hija me llamó llorando desconsoladamente, y me dijo lo del padrastro, que venía para acá y que ya habían mandado a la policía", expresa Jorge, quien sostiene que después de lo acontecido, su vida y la de toda su familia, corre peligro.

"Hace 6 años vengo aguantando y no doy más de que me quieran joder la vida, quieren pruebas ahí están, 5 de amenazas de muerte y otras 6 por el tema de mi hija del maltrato psicol+ogico, y tantas barbaries hacia mi persona" detalla y continúa: "Este tipo se cree impune porque es gendarme, parece que la justicia simpre espera un muerto para actuar, después se preocupan por las cosas que pasan en la sociedad y no hacen nada".