Pablo Velo y el futsal, actividad que busca su lugar en San Pedro: "Es un juego muy rápido, dinámico, activo y agradable"

En silencio, las últimas tres veces que la delegación de San Pedro fue a la Etapa Final de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata hubo un equipo de futsal que dio que hablar. Siempre con planteles formados por estudiantes de la Secunda Nº 4 que funciona en el edificio del Normal, en 2017 viajó un U14, en 2018 un U16 que ganó la medalla de bronce y un U18; y en el corriente año un U14 que quedó eliminado en la primera rueda pero que, con chicos del fútbol tradicional de cancha de once, le jugó de igual a igual en gran nivel a rivales especialistas en la materia.

Todo ello lo gestó Pablo Velo a través de la escuela que lleva adelante dese hace cuatro años en el gimnasio del Estadio Municipal a través del Centro de Educación Física Nº 14. Incluso, por el peso que la ciudad logró a nivel zonal, los últimos regionales de los Bonaerenses fueron en la ciudad. "Hace cuatro años más o menos que estamos con este proyecto. Arrancamos con la Escuela Normal en los Juegos Bonaerenses y hoy en día tenemos de 14 a 18 años un promedio de 30 a 35 alumnos, de 11 a 13 entre 20 y 25 alumnos; y entre 6 y 9 años hay de 40 a 45 chicos", aseguró el profesor en una entrevista que brindó a La Opinión mientras sus alumnos jugaban picados en el recinto municipal, un espacio que más allá de las dificultades de infraestructura que presenta, es ideal para practicar la disciplina al igual que los de América y Los Andes con menores dimensiones.

Sobre por qué comenzó a enseñar futsal, Velo detalló: "Fue una actividad donde no había en San Pedro. A mí siempre me gustó el fútbol y no me pude dedicar nunca a dirigir. La escuela me permitió trabajar con ellos más los Juegos Bonaerenses. Esta actividad de las cosas hermosas que tiene es que es un juego muy rápido, dinámico, activo y agradable. Tiene muchas reglas que terminan cuidando la integridad física de los alumnos".

El trabajo que desarrolla necesita, imperiosamente, un paso más para seguir creciendo y no estancarse, situación que significaría más adelante el cese de la actividad. El futsal o fútbol de salón atrapa a muchos chicos por sus características pero, sin competencia, es complicado motivarlos. Desde principios de 2019 la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comenzó a indicarle a las ligas del interior del país que deben desarrollar fútbol femenino y futsal, directiva que llegó a la Sampedrina (LDS) pero hasta el momento sólo les dio lugar a las mujeres. Incluso, el Sabalero lanzó un campeonato de futsal para celebrar su aniversario el pasado 2 de abril y se canceló por falta de inscriptos.

"Para que haya competencia se tienen que poner de acuerdo las distintas instituciones como el CEF, la Dirección de Deportes y la Liga Sampedrina para ver si se puede integrar a los clubes y poder participar también en esta actividad. Estaría bueno que muchos de los chicos que hoy en día no están jugando en ninguna liga podrían estar participando en el fútbol de salón. Tendría que funcionar y con las canchas que hay en clubes como Los Andes, América y algún otro, la infraestructura está. Son medidas menores a las que hay en el Estadio Municipal de 40 metros por 20 pero se puede hacer. Creo que los clubes si quieren participar, lo podrían lograr", sostuvo el "padre" de la actividad en San Pedro.

Por último, sobre si es posible que desde 2020 la ciudad tenga actividad oficial a nivel local o fuera de ella, Velo admitió que "es una posibilidad" siempre y cuando haya "un acuerdo entre las instituciones". Y cerró: "Intenté jugar en alguna de las ligas como la Metropolitana o la de AFA pero estamos muy lejos, no llegamos con el dinero, la afiliación y lo demás. La mayoría de los chicos que hicieron futsal en los Bonaerenses quedaron muy apasionados con el deporte, les gustó mucho y muchos de ellos quieren participar en lo que es una de las ligas de Buenos Aires".