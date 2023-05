Otro caso de docentes golpeadas: quedaron en medio de una pelea y resultaron con moretones y rasguños en Río Tala

Otro violento episodio que terminó con docentes lesionadas ocurrió la semana pasada, a menos de 15 días de que una madre propinara golpes y escupitajos a la directora de la escuela secundaria 8, Valeria González.

En esta oportunidad, una profesora de Biología y la bibliotecaria de la secundaria 9 de la localidad de Río Tala quedaron en medio de la agresión de una joven a su pareja y a otra compañera de curso, por lo que tuvieron que ser asistidas en el Centro de Salud por los golpes y rasguños que sufrieron.

El hecho ocurrió el jueves por la noche en esa escuela que comparte edificio con la primaria 12 y que tiene el ciclo superior con horario vespertino. La profesora de Biología dictaba una clase especial con respaldo de la bibliotecaria cuando se vieron sorprendidas por la agresora.

La joven, que tiene 20 años y cursa quinto año, es decir en otro salón, hacía varios días que no iba a clases. Esa noche entró al colegio e irrumpió con violencia al aula donde cursaba su pareja, con quien convive y comparten la crianza de una pequeña hija en común.

Tras abrir la puerta se abalanzó sobre el muchacho y comenzó a golpearlo. Las docentes intervinieron para separarlos. El muchacho sufrió un golpe importante en una mano, que obligó a que más tarde requiriera asistencia médica porque sufrió una fractura que obligó a enyesarlo.

Cuando habían logrado calmar la situación y convencer a la agresora de que saliera del aula, la chica volvió a entrar para agredir a una compañera de su pareja a quien también se dirigía su enojo y malestar para con su novio. Otra vez, las docentes se golpearon contra los bancos para intentar separarlas.

Finalmente, la agresora se retiró por sus propios medios, puesto que es mayor de edad. A la chica agredida la fue a buscar su mamá, al igual que al novio de la primera, quien necesitaba revisión médica.

La profesora y la bibliotecaria, por su parte, fueron asistidas en el Centro de Salud de Río Tala, donde les tomaron la presión y les revisaron golpes y rasguños.

En la escuela en ese momento no había autoridades. No estaban el director ni el vicedirector, que llegó después del episodio, ni la secretaria. La profesora agredida no concurrió al resto de las escuelas donde trabajaba al otro día y está de licencia por ART.

“Nos solidarizamos con nuestra compañera, quien sufrió un episodio de violencia en una escuela. Lamentamos que se repitan estos hechos”, circuló entre docentes en los últimos días. “Fue muy angustiante”, les dijo la docente a sus colegas.