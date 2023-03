Otra vez, reclaman por pérdida en Almafuerte al 2700

Rocío reportó: “Buen día, seguimos reclamando por el caño roto en la entrada de mi casa. No han venido y nos tienen a las vueltas. No podemos vivir más así, la vereda se está levantando. La pérdida es cada vez más grande. Esta gente no tiene ganas de trabajar, vas a la oficina y están tomando mate y fumando tranquilos, mientras nosotros nos inundamos. Es muy mala la atención. Hoy pregunté cuándo podían venir y me dijo que ‘Él no maneja eso, que no es el encargado’. Gente muy mal hablada”.