Otra vez, Fernando Iglesias hizo podio en el TCPM y empezará la Copa de Plata entre los líderes

Con la clasificación a la Copa de Plata del Turismo de Carretera Pista Mouras (TCPM) en el bolsillo, Fernando Iglesias -h- (Chevrolet) llegó tercero en la undécima final y última de la etapa regular que se llevó a cabo hoy en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

El sampedrino largó tercero y aunque fue sobrepasado y marchó cuarto en gran parte de la carrera, en las últimas vueltas superó a Juan Ignacio Maceira y se subió por quinta vez al podio en el circuito de la capital de la Provincia de Buenos Aires por detrás de Ian Reutemann (Dodge) y Dino Perialigi (Chevrolet). "Tenía un auto muy bueno, nos quedamos con la pole position y el segundo puesto en la serie. En la final veníamos peleándola", manifestó pos competencia en una entrevista que brindó a la transmisión oficial de la TV Pública.

Además, Morro terminó muy enojado por una maniobra con Marcos Castro y lo reflejó en su discurso: "Yo tengo una forma de correr que por ahí otros no la tienen, no son igual de limpios. Castro no me quiso dejar pasar, no es que él quiere correr el auto. Nos vamos yendo los dos y perdemos los dos. En la última vuelta lo pude pasar a Juanchi (Maceira) que me respetó muy bien. Es mucha la adrenalina y no da gusto correr así, pero hay otros pilotos excelentes".

Iglesias acabó la etapa regular tercero con 351 puntos y arrastró ocho para la Copa de Plata que iniciará en la próxima fecha el 6 de octubre en el autódromo Parque Provincia de Centenario, Neuquén, y de la que saldrá el campeón. Como líder empezará Castro con 31 tantos seguido de Otto Fritzler y Reutemann con 16. Junto al piloto de San Pedro con ocho lo harán Maceira, Maximiliano Feito y Pieraligi en tanto que sin unidades llegarán Ramiro Granara, José Luis López, Nicolás Morán, Matías Frano y Eddy Mion.