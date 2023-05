Otra vez, el estafador QR: prometió una transferencia e intentó irse sin pagar

En los últimos días, vecinos reportaron nuevos casos del accionar del “estafador QR”. La propietaria de una despensa ubicada en inmediaciones de Gomendio y Obligado relató a La Opinión cómo lo identificó en su negocio y evitó caer en la trampa.

“Gracias a Dios me avivé y ahora cambió la modalidad: no es más con QR, si no que me quiso hacer una transferencia”, explicó la comerciante para alertar a otros locales.

Ese día ella estaba en su negocio cuando ingresó un cliente que le llamó la atención: “Cae un muchacho a comprar, muy simpático. Me pide hamburguesas, fiambre, me dice ‘Ay, alquilé una casa acá al lado del Sanatorio Coopser porque volví al barrio’. Me hablaba como si fuera cliente desde antes. Me contó que se fue al sur y que volvió y que sé yo”.

El sujeto hizo una compra por un monto de 3600 pesos y al momento de pagar dijo: “Anotame que te hago la transferencia”. Luego, tomó las bolsas como para retirarse y la comerciante lo frenó: “Le dije que no, esperá, me tenés que transferir y después te llevás la mercadería”.

“Vos sabés que tengo la computadora en casa, tengo que ir allá y hacer la transferencia”, le respondió el estafador y ella le solicitó que fuera a hacer la transferencia y luego regresara. “Pero la tiene que hacer mi mamá, que trabaja en el Howard, y hasta las 3 de la tarde no vuelve, dejame que me lleve al menos unas hamburguesas para comer”, fue la excusa que puso entonces.

La dueña de la despensa no accedió a que se lleve la mercadería, y en ese momento se dio cuenta de que estaba frente a esa persona cuya descripción y foto habían viralizado otros comerciantes: “Tenía gorrita, anteojos, marco negro, barba, y digo ¡este es el estafador!, y ahí me planté. ‘No me parece que sea así, pero bueno como vos digas’, me dijo él y se fue, y no volvió”.