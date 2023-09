Otra protesta en las 25 viviendas de Río Tala por falta de pago

Trabajadores monotributistas contratados por la cooperatia Apco para la obra de 25 viviendas que se construyen en Río Tala volvieron a protestar este martes ante la falta de pago de los haberes.

“Estamos de protesta, mañana vamos a estar todo el día”, dijo a La Opinión uno de los trabajadores e informó que la Uocra estuvo en el lugar con el delegado Horacio Azzoni, que fue para interiorizarse de la situación.

“El Municipio dice que ya pagó y la empresa no paga. La Uocra dice que deberían depositar, ya se juntan las dos quincenas pero no pagan. Mañana vamos a seguir si no depositan”, dijo el trabajador respecto de la protesta y la quema de gomas que se vio este martes en el lugar.

Desde Uocra, Horacio Azzoni informó que el Municipio le aseguró que ya hizo efectivo el depósito, por lo que la empresa debería pagar. Aunque refirió que la deuda no sería de dos quincenas sino de “un reajuste para septiembre” que no hicoeron efectivo.

“Todavía está a tiempo de pagar la quincena mañana. El Municipio pagó, la plata vino y se pagó, por eso la gente tiene que cobrar mañana. Vamos a espera a ver qué pasa a primera hora”, dijo el delegado del sindicato a La Opinión.

El miércoles pasado los trabajadores decidieron no cumplir tareas hasta tanto la cooperativa no regularice la situación. Informaron que “nunca había pasado que se atrasen tanto” y que desde entonces los “tienen con versos, que depositan hoy, que mañana y la plata no aparece”.