Otra cuenta de Instagram con domicilio trucho en San Pedro: transfirieron $ 50 mil y los bloqueó

Apareció otra cuenta de Instagram para la venta de productos con domicilio trucho en San Pedro: una familia radicada en Buenos Aires pagó un total de 50 mil pesos y tras la transferencia fueron bloqueados por los estafadores.

“El vendedor se supone que era de Carlos Pellegrini 810, San Pedro. Nosotros somos de Capital, lo mandaban, pero primero se hacía transferencia. Me cobraron 12.000 el envío y las zapas estaban 38.000”, contó Cynthia a La Opinión.

La víctima de estafa envió capturas de los mensajes con el vendedor y expuso su situación en un comentario público, pero no logró obtener respuesta ni recuperar su dinero. “MercadoPago no me devuelve el dinero porque yo aprobé la transferencia”, señaló.

La misma modalidad de estafa fue advertida días atrás: se trataba de un perfil que figuraba bajo el usuario @mundogamerworld. Esa cuenta promocionaba accesorios para videos juegos y aseguraba disponer de un local en Pellegrini 810.

Tras leer esta advertencia, otros usuarios que habían chateado con la misma cuenta sospecharon que se trataba de un emprendimiento falso y averiguaron la dirección, descubriendo que allí hay un local cerrado que está en venta.

En el caso de la familia estafada, la cuenta ofrece zapatillas con el nombre “Premium sneakers”. Indican que atienden de lunes a sábado de 10.00 a 20.00.

En su descripción dice “Fotos reales” y sus publicaciones tienen una gran cantidad de “me gusta”, por lo que no parece sospechoso para personas que no son de la ciudad. Incluso expone recomendaciones de supuestos clientes para lograr su veracidad.