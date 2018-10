Organizó un viaje a Luján y terminó denunciando una estafa

El parte policial del lunes reportó una denuncia por estafa redicada por una vecina de nuestra ciudad. La joven mujer dice que desde hace años se encarga de organizar el viaje de San Pedro y Baradero hacia Luján para esperar la llegada de los peregrinos a la basílica.

“La que queda mal delante de la gente por culpa de esta situación soy yo. Es la primera vez que me pasa”, dijo María cuando fue consultada en el programa de César Rotundo que se emite por APA.

Este año los viajeros le pidieron a la organizadora del viaje, cambiar de micro por uno con baños, para no tener la necesidad de realizar paradas extras. La empresa seleccionada en este caso fue la de Javier Basante, dueño del kiosco de la terminal quien a su vez les prometió alquilarle un micro de la empresa Master Bus que partiría el pasado domingo a las 6 de la mañana desde la terminal y luego recogería a vecinos de la ciudad de Baradero.

El viernes por la tarde Maria dice que le entregó una suma de $11.500, con lo que quedaba señado el viaje, y a lo que se le sumaría luego lo restante para pagar el total que era de $19.000. El dueño le entregó un recibo firmado por él mismo y le facilitó números de teléfonos que les serian de utilidad para el recorrido.

Sin embargo el sábado por la noche comenzaron los problemas cuando un desconocido llama a la organizadora del viaje anunciandole que el micro que debían utilizar se había roto, y que existían dos posibilidades de solucionar el problema: Arreglarlo o enviar otro colectivo.

Los damnificados creyeron que finalmente, la misma empresa iba a brindar alguna de estas soluciones y que el viaje se concretaría. Así, se presentaron en la terminal el domingo a las 5.30 hs., pasaba el tiempo y el transporte nunca llegó. Comenzaron a contactarse con quienes les habían dicho, serían los responsables del viaje pero nadie contestaba.

Al comunicarse con Master Bus recibieron la noticia de que no se había alquilado ningún medio de transporte, y que no trabajaban con esta persona a quien le habían entregado la suma de dinero.

Rápidamente María decidió realizar la denuncia en comisaría, y acercarse a la terminal para encontrarse con el supuesto vendedor, quien no se hizo presente y quien según sus empleadas, se encuentra de viaje.

“Nosotros queremos que nos devuelvan la plata, son $ 400 por persona, y además algunos tuvieron que tomarse una combi porque debían viajar sí o sí a recibir a sus familiares, y la combi que salió más cara, la tuve que terminar pagando también yo, porque tuve que poner la diferencia”.

Por el momento los vecinos que presuntamente fueron engañados decidieron hacerse presentes en la terminal cuantas veces sea necesario, hasta que el responsable les devuelva la suma total de dinero.