Odontólogos advierten que el cobro del kit para el protocolo de atención está incluido como arancel

"Hola, Lilí. Queria comentar algo que me pareció una estafa: fui a llevar a mi hijo al dentista y aparte de la consulta me cobró un kit que incluía una cofia, una bata y unas botitas, $ 500. Me pareció muchísimo, siendo que la fiselina es barata y era súper transparente. ¿No se están aprovechando de la situación?", reportó Valeria este lunes por la mañana.

Su mensaje provocó cientos de reacciones y comentarios. Entre ellos, los de quienes aseguraban que les habían pedido hasta 2.500 pesos por el famoso kit. Finalmente, en medio de tanto debate, los odontólogos hablaron para explicar la situación.

Una profesional del sector, que remitió su número de matrícula para certificar su condición, explicó que lo que le cobraron a Valeria en el consultorio al que se dirigió para atender a su hjijo "no es el costo del kit, sino de un nuevo protocolo de atención".

"A las tradicionales medidas de bioseguridad se agregan otras para ciudar al profesional y al paciente. El odontólogo trabaja directamente en la boca del paciente, es de las profesiones de mas alto riesgo, y según qué tratamiento realiza debe esperar una hora entre pacientes para la limpieza del consultorio", detalló la odontóloga que se comunicó con este medio.

"Además hay todo un tratamiento de los residuos patológicos que implican un costo, y ni hablar que podemos ser vectores de la enfermedad asi que se deben extremar las medidas de bioseguridad", agregó la profesional, que además explicó que "los aranceles no los establece el odontólogo sino el Consejo Superior de la provincia de Buenos Aires junto con el Colegio de Odontológos".

En efecto, una comunicación enviada desde la mesa directiva del Consejo Superior del Colegio de Odontólogos bonaerense señala que "debido a la situación sanitaria de público conocimiento, en fecha 21/04/2020 el COSUCOBA incorporó de manera definitiva al nomenclador de actos odontológicos el costo adicional de $ 2.500 para cubrir los gastos de elemtnos de protección personal (EPP) necesarios para resguardar la protección profesional-pacientes, ello en cumplimiento de los lineamientos del protocolo de prevención publicada por el Ministerio de Salud de la Nación".

Además, el comunicado señala que "teniendo en cuenta el carácter obligatorio e indispensable del EPP, en caso de que las obras sociales o prepagas no brinden cobertura para dicho costo, a brinden parcialmente o aún cuand no las contemple el convenio prestaicona, dichas entidades no pueden oponerse a que el odontólogo perciba del pacente el monto correspondiente a dicho costo, resultando asimismo ilegítimo cualquier intento o notificacion de rescisión del vínculo contractual por el mencionado cobro".