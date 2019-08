Nuevo intento de estafa telefónica: dijo que era un sobrino, que estaba varado en la ruta y que necesitaba plata para una grúa

Una mujer de 53 años recibió un llamado a su teléfono fijo mediante el que un hombre, que decía ser su sobrino, le manifestaba que había quedado a la deriva con el auto en plena ruta 43, motivo por el que solicitaba que se comunicará con una empresa de grúas para que fueran a socorrerlo.

"Me dijo que era un sobrino, le pregunté cuál, porque tengo 2.500, y en eso le pregunté si era Agustín, uno que tengo afuera del país hace mucho tiempo y me dijo que sí, entonces le creí y me pasó dos números a los que me tenía que comunicar para ayudarlo, porque eran supuestamente de la grúa", relató Clauda a La Opinión.

Ella se comunicó con la "empresa de grúas" para ayudarlo: "Llamé y me contestó un hombre, me dijo que salía $ 35.000 la grúa mas grande y $ 25.000 la más chica, entonces yo lo llamé de nuevo a mi supuesto sobrino y le avisé", contó.

"Pero claro, a los pocos minutos me llama él y me dice que no la podía pagar, que estaba muy lejos y que no podía hacerles el depósito y me preguntó si yo no podía prestarle esa plata hasta que él pudiera depositármela a mí, pero yo le dije que no tenía el dinero y que me era imposible, entonces me pidió que hablara de nuevo con el hombre de la grúa", agregó Claudia.

Finalmente, volvió a recibir un llamado desde un celular con el número 0294-154343669. "No podía depositar ese dinero, ni pidiendolo prestado", como le habían sugerido, señaó. Al terminar la conversación, quedó a la espera de un nuevo llamado que nunca llegó.

"Ahí me di cuenta; bah, me hicieron darme cuenta, porque yo estaba con otra persona en casa y me dice 'te están haciendo el cuento del tío', y ahí reaccione", explicó y agregó: "Si no hubiese sido por eso, capaz que algo me terminaban sacando, pero por suerte no pasó nada. Ahora lo único que me da miedo es que se aparezcan en mi casa, porque algunos datos les dí, pero soy una mujer discapacitada, no sé de dónde podría yo sacar esa suma de dinero".

Claudia asegura que no pudo darse cuenta siquiera que el tono de voz no era familiar. Sin embargo, advirtió que los números desde los que se comunicaron, corresponden, por su característica, a San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa la Angostura, Villa Traful y Piedra del Águila, entre otras ciudades del sur de la provincia de Neuquén.

"Espero que la gente esté alerta con este tema, porque se ve que ahora nos toca a San Pedro. A mí me pedían eso, querían que deposite plata para que vaya la grúa y era el cuento del tío", finalizó en diálogo con La Opinión.