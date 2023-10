Nuevamente sin agua en Pueblo Doyle

Ada reportó: “Estamos en Pueblo Doyle otra vez sufriendo por el agua. Ya no sale ni siquiera para bañarnos. Así sale, no carga la mochila del baño. Esto es vergonzoso. La bomba que pusieron nueva la sacaron y no la pusieron más. Ahora empezó el calorcito y ya no sale, imagínate en pleno verano, nos morimos todos sin agua”.