Nueva Terminal: “Un desastre el manejo”

El #5985 reportó: “Hola, buen día. La verdad que un desastre la terminal de ómnibus nueva. Pedís que te den un número en el que te puedan asesorar y no tienen. ¿Cómo una terminal no va a tener un número de recepción general? un desastre. Necesito viajar a San Nicolás, me dicen que tengo que preguntar en el bar, en ningún lado está el número del bar y sinceramente no tengo vehículo para ir a preguntar hasta allá. La verdad, una verdadera vergüenza. Hacen las cosas por la mitad”.

Además, contó que llamó a la empresa Chevallier y dijo: “Llamo y me cortan. Pido si pueden facilitar el número del bar me clavan el visto. Unos irresponsables. Nadie me atiende en Chevallier. Desde las 8 de la mañana estoy llamando, ya perdí el colectivo porque no me contestaban. A las 9 pedí el número del bar y jamas me lo pasaron. Yo tenía que hacerme un estudio y ya salió el colectivo. Un desastre el manejo. Que ustedes me tengan que pasar la información cuando son ellos los que me la deberían pasar”, finalizó.