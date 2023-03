Nueva Terminal: colectivo salía de San Pedro por el recorrido equivocado y derribó cables de internet

A poco más de una semana de inaugurada la nueva terminal comenzaron los problemas. Al reclamo por la lejanía y la “falta de planificación” respecto a la ubicación y los medios de transporte para llegar al lugar, se le sumó la denuncia de los vecinos de calle Carlos Gardel que se quedaron sin servicio de internet por que un colectivo tiró los cables.

“Esto acaba de pasar en Villa Igoillo”, reportó Federico desde el lugar donde un Chevallier cortó los cables. “Quiso cruzar por la calle Carlos Gardel y se llevó todos los cables por completo”, describió.

Los cables caídos. Foto La Opinión Semanario

“Según los choferes ellos no sabían, no estaban informados que no podían cruzar por esta calle ya que son nuevos”, contó el vecino que colaboró para que el micro pueda seguir viaje a Retiro.

La Opinión pudo saber que todas las empresas de transporte fueron informadas sobre cuáles son las arterias que deben transitar para ingresar y salir de la ciudad.