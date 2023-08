Esto reporta Carina tras haber reclamado desde su barrio por la situación en la que viven con las cloacas tapadas. Sus fotos han sido publicadas varias veces pero no obtiene solución. “Vinieron a destapar las cloacas y no las destaparon porque dice que el pozo ahí, me explicó un muchacho que dice que no pertenece a las cloacas. Antes, toda la vida lo destaparon. Vivimos con las cloacas tapadas. No sabemos qué hacer. Dice ahora vamos a ir a mirar allá a la esquina”.

Luego preguntó: “¿Vos sabés qué hicieron? Agarraron y pasaron de largo, nos dejaron de vuelta, todo así. Y vivimos así. Tengo los dos chicos con asma, atacados del asma. Tengo que estar todas las noches poniendo trapos en las rejillas en todos lados para que no entre el olor adentro de la casa. No se puede vivir más Lili, así. No se puede vivir más. Nadie se hace cargo de esto, nadie. Nosotros pagamos los impuestos al día, tenemos todo el día, todo el día. ¿Es justo vivir así? No, no es justo vivir así. Te pido por favor que nos ayudes, que lo publiquen, que lo sigan publicando para que esto no siga pasando. Me contestó el muchacho que destapa las cloacas que ellos ganan dos mangos. Dice que ellos hacen lo que pueden. Dijo: nosotros ganamos dos mangos señora”.

La vecina que siempre envía su queja desde Los Aromos respondió: “Le dije querido, gano dos mangos. Mi marido también gana dos mangos. Nadie gana hoy fortuna. Todos estamos luchando por lo mismo, le dije. Pero no es justo vivir así. Yo ya no sé qué hacer porque vivo con los chicos en los médicos. Los sueldos gastados los llevo en medicamento, medicamentos y medicamentos. Te pido por favor que me ayudes”, repitió Carina.