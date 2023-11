Mauricio reclamó: “Nos están robando todas las noches y no recibimos respuesta de nadie. Las autoridades capaz pueden darnos una ayuda o aunque sea una respuesta. Ya hicimos varios reclamos, nos juntamos con el comisario, pero sólo queda en palabra. La verdad es que los vecinos a partir de las 19.00 de la noche ya no quieren salir a la calle, como si estuviéramos en un toque de queda. No hay luces en el barrio y los rastreros hacen y deshacen a su gusto”.