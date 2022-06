Noemí Bordoy: “Se puede alquilar una casa a través del dueño pero no tenés ningún respaldo”

A medida que pasan los días se van conociendo más casos de personas que terminan siendo engañadas y estafadas por desconocidos que ofrecen supuestos alquileres de viviendas por un valor menor al del mercado actual.

Publicidad

En San Pedro son varios los actos detectados en donde hay personas que hasta llegaron a depositar una cierta cifra de dinero o están los otros que sus propiedad se ofrecen en alquiler y se enteran cuando llega algún interesado que quiere efectuar alguna consulta.

Noemí Bordoy es una de las martilleras con mayor trayectoria en la ciudad y opinó al respecto, pero más que nada resaltó cuáles son las ventajas que tiene cualquier interesado al alquilar a través de una inmobiliaria.

“Esto se empezó a hacer en otros lados, tal es así que en un momento lo hablamos con algunos colegas para que tuviéramos cuidado, porque a veces también lo que hacían era nombrar alguna inmobiliaria”, manifestó la martillera.

“Acá hay un tema principal que es la importancia de contratar con un martillero que esté colegiado. Si uno habla al colegio de martilleros de San Nicolás se les va a dar toda la nómina de los colegiados y así se podrá si es una inmobiliaria colegiada, que tiene el respaldo”, aseguró con respecto al sentido que tiene alquilar una casa a través de una inmobiliaria.

“Nosotros tenemos que hacer un seguro todos los años, seguro de caución. En caso de ser estafado por alguna inmobiliaria uno puede realizar la queja al Colegio, por eso a veces la gente esquiva las inmobiliarias”. “Todos tratamos de darles las posibilidades para que pueda alquilar la gente”, agregó.

“El Colegio está controlando constantemente, por eso la importancia de averiguar ante cualquier operación”.

“Generalmente se cobra en seis cuotas el depósito, muchas veces se cobran en dos veces los honorarios o como se pueda acordar, a veces cobran mensualmente. Hay martilleros que lo pueden hacer por el respaldo, para que la gente pueda tener la tranquilidad de que no lo están estafando, esa es la importancia”.

También aclaró que se puede hacer negocio a través de propio dueño pero se corren muchos riesgos. “En realidad se puede contratar, el dueño puede hacer eso si quiere, pero no tenés ningún respaldo, tenés que irte a un abogado, pero no hay un respaldo, salvo a través de la Justicia”.

“Eso en su momento, cuando iba a salir la ley de alquileres, las inmobiliarias advirtieron que iba a ocurrir esto y no nos hicieron caso. Ahora han hecho reuniones para cambiar la ley, pero igual no se llega a absolutamente a nada”. “Cambiaron una ley entre gallos y medianoche e iba a perjudicar tanto al dueño de la casa como al inquilino, lo advertimos, se lo dijimos, la gente no va a querer alquilar, nos vamos a quedar sin propiedades para alquilar”, comentó Noemí Bordoy.

“El tema es la confianza que la gente ponga en la inmobiliaria que va a elegir; el consejo mío es que tanto el inquilino como el propietario se dirijan a una inmobiliaria. Lo primero que piensa la gente es ah, vos para tener más propiedades, no, elija una de su confianza, además lo vamos a asesorar”.