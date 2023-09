Vecinos de la zona de Celupaper expresaron su reclamo pro el estado de las calles tras la lluvia. “No podemos salir por el barro”, se quejaron. “Con el tema de las elecciones quisieron hacer que arreglaban y pasó una maquina que trabajó dos dias y nso tiraron una tierra que no sé lo que es. Ademés, cuando esta seco no podemos estar de la tierra que vuela. Ahora llovió y no podemos salir del barrio”, señalaron. “Hoy temprano se cayó una chica en moto con un bebe”, informaron.