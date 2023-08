No me cortes la luz

Cecilia tiene un comercio en la zona céntrica de la ciudad y al enterarse del corte programado para este sábado reportó: “A quién se le ocurre cortar el suministro de luz, el sábado, de 9 a 12 en el centro, donde hay muchos comercios (pleno horario laboral) ¿Quién nos va a pagar los gastos? Por favor, busquen un horario que no joda nuestro trabajo. Ojo, me parece genial y aplaudo que arreglen lo que no está andando como corresponde porque los bajones de tensión que tenemos a diario son muchísimos. Se nos queman las lámparas, los electrodomésticos, computadoras, heladeras, todo. Nos bancamos aumentos de todos lados, incluido la luz que es una locura lo que estamos pagando” y agregó “Cooperativa eléctrica, un poco de sentido común”.