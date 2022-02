No hubo cambios en las categorías de inferiores para esta temporada, tras una aclaración de la Liga Sampedrina

La Liga Sampedrina (LDS) confirmó este miércoles a través de su Boletín Oficial N° 3913 que las categorías de inferiores para esta temporada serán tal como anunció una semana atrás, aunque luego aclaró vía mail de que dicho formato no era definitivo sino que era una de las propuestas que los clubes todavía debían votar y que hubo un “error de tipeo” en la resolución.

En la última reunión de delegados en el salón Pedro Barri que se celebró el lunes último las instituciones que compiten en los campeonatos de fútbol tuvieron que optar por dos propuestas, una de América y la otra de La Esperanza, y casi todos eligieron la del Sabalero cuyo formato era el que ya se había elegido: reserva será para jóvenes nacidos hasta el año 2000; tercera para chicos 2006 y un máximo de seis jugadores 2005; cuarta 2007 con hasta tres futbolistas 2006; y quinta para 2008 y 2009.

Los clubes Agricultores, Banfield, Central Córdoba, Defensores Unidos, General San Martín, La Roca, Las Palmeras, San Roque, Atlético, Fundición, Portela, Rivadavia y el propio América levantaron la mano a favor de esa idea. Del otro lado quedaron el Verde con Paraná, Mitre e Independencia, cuatro entidades que cada año tienen una postura diferente muy marcada con respecto a las inferiores.

Luego de que La Opinión publicó la semana pasada cómo iban a ser las categorías de inferiores, dirigentes de los cuatro clubes que quedaron en la vereda opuesta aclararon que ese formato no era definitivo -a partir de allí la aclaración de la LDS- y que no estaban de acuerdo porque tienen complicaciones para armar los planteles a consecuencia de que cuentan con jugadores que no tendrán lugar en ninguno por los límites establecidos.

Otras resoluciones

En el encuentro que encabezó el vicepresidente de la Mesa Directiva, Andrés Sánchez, se ratificó que en primera división habrá cuatro torneos en el año, Apertura y Clausura para la A y B. A su vez, se barajan homenajes en los mismos para nombres como el de Marcelo “Toti” Pugliese -utilero de Mitre fallecido en 2021-, Carlos Médici -exdirigente deportivo, futbolista y árbitro quien murió recientemente-, y el baraderense Hugo Ochoa.

Además, quedó definido que los partidos del campeonato femenino, que no tendrá el mismo formato que el masculino, se disputarán los domingos en campos de juego a designar.

La fecha de inicio de la competencia está prevista para el fin de semana del 26 y 27 de febrero y la mayoría de los clubes, los que no participan del Torneo de Clubes de Federación Norte, están entrenando con vistas a esa fecha, aunque es probable que se posponga una semana.