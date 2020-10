No habrá edición 2020 del San Pedro Open: "No sería responsable hacerlo", admitió su director

La organización del único torneo profesional que se realiza en Los Andes decidió no desarrollarlo en la presente temporada por la pandemia de coronavirus. Incluso, la Asociación Argentina (AAT) no diagramó ningún calendario y es una incógnita si habrá o no competencia. "Consideramos que realizarlo este año conlleva un riesgo muy grande, el cual no podemos afrontar", aseguró Maximiliano Silos.