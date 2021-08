No habrá Country Music Festival: “Volverá cuando el protocolo garantice una fiesta igual o mejor que las 16 anteriores”

La organización del San Pedro Country Music Festival anunció el domingo a través de redes sociales que no habrá edición 2021 por la pandemia de coronavirus: “Volverá cuando el protocolo garantice una fiesta igual o mejor que las 16 anteriores”.

El comunicado firmado por Gustavo Laurino confirmó que, al igual que en 2020, la ciudad no tendrá uno de sus eventos más importantes y de mayor convocatoria que acumula 16 ocasiones: “Si jamás imaginamos lo que ocurrió desde el 2003 hasta el 2019, por qué no confiar en que el regreso será posible pronto, con salud y habiendo dejado atrás este tiempo de incertidumbre”.

“A pesar de que algunos espectáculos con poco público están siendo autorizados, hasta la fecha, un encuentro abierto, gratuito y masivo no está permitido”, explicó el productor. Y agregó: “Aún si esto cambiara en las próximas semanas, consideramos que es mejor esperar para un regreso seguro y previsible”.

El San Pedro Country Music Festival se lleva a cabo desde 2003 y casi todas sus ediciones fueron en el Paseo Público. La fecha elegida por los organizadores es septiembre y el año pasado se canceló en medio de la incertidumbre por el Covid-19 y, también, porque estaban prohibidos esos eventos.

Aunque actualmente hay menos restricciones, un espectáculo de esas características no está autorizado y aunque sí podría en casi dos meses, la producción tomó la decisión de antemano teniendo en cuenta la situación sanitaria y no generar expectativas no sólo en San Pedro sino a nivel mundial con bandas y amantes de la música country que cada año, hasta 2019, lo tenía como una cita impostergable.