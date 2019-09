Nicolás Cava defiende en Colombia su título en la Copa OBA: "Buscamos concientizar que es importante estar en estado para la actividad"

Nicolás Cava integra el equipo del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de Argentina que competirá el 6 y 7 de septiembre en Cali, Colombia, en la edición 2019 de la Copa de la Organización de Bomberos Americanos (OBA) donde defenderá el título en la modalidad individual logrado el año pasado en La Rural de Capital Federal.

El sampedrino vuela hoy a tierras colombianas con la delegación de 25 representantes que tiene a Fabio Giovanettoni como Capitán General con el objetivo de volver a ser campeón en su prueba donde deberá completar, con su traje estructural completo más el equipo de respiración autónomo, el circuito de cinco estaciones en el menor tiempo posible: ascenso a la torre con carga; recuperación de la manguera en rollo; entrada forzada; avance con línea de ataque cargada; y rescate de una víctima.

"No es ninguna presión defender el título. Todos los años es una caja de sorpresas porque aparecen chicos nuevos y no sabemos con qué nos vamos a encontrar", contó a La Opinión Cava horas antes de partir desde San Pedro al certamen continental que reunirá 139 atletas de once elencos de seis países porque, además del local y Argentina con hombres y mujeres de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Santiago del Estero, estarán Ecuador, Uruguay, Chile y Paraguay.

Acerca de cómo toman sus compañeros del cuartel su nueva participación en la Copa OBA, sostuvo: "Están contentos y me ayudan a entrenar que es difícil porque tenes que armar todo, es complicado. Es más el trajinar que el entrenamiento porque el circuito lo hago en diez minutos y tardas media hora en armarlo. Si no fuera por ellos esto sería muy complicado, lleva mucho movimiento que sólo es imposible hacerlo"

Por último, se refirió al objetivo del certamen para con los Bomberos Voluntarios y explicó que se busca “concientizar de que es importante estar en estado” para la llevar a cabo las actividades. Y cerró: “Es complicado exigirle a un bombero que haga actividad física porque somos voluntarios y cada uno tenemos nuestras obligaciones. Pero es importantísimo que estemos lo mejor posible”.