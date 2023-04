Ni un banco en la nueva terminal

“Toda muy linda la terminal nueva pero fui a acompañar a mi hijo que tenía que tomar el Chevallier a la madrugada (horario en qué la terminal está cerrada) y ningún banco había afuera como para poder esperar como tenía la vieja terminal. Otra cosa más, no hay nadie que te oriente en nada porque no sabíamos en qué plataforma tenía que tomar el cole mi hijo, nos acercamos al de seguridad a preguntarle y nos dijo que nos formemos en cualquiera; bueno, nos formamos en una plataforma dónde había un colectivo de Chevallier, la fila larguísima pero nosotros esperamos igual, ¿para qué? para enterarnos qué ese colectivo no era el que esperaba mi hijo, resultó ser que el qué esperaba estaba en la otra punta. Por eso digo toda muy linda la terminal nueva pero tiene sus fallas”, señaló Jorge durante el fin de semana largo.