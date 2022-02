NeoParaSanPedro: Marianela Duarte, mamá de Felicitas, recordó la carta que le escribió al intendente

Marianela Duarte es mamá de Felicitas, una niña que nació prematura. Nueve meses después del nacimiento de su hija, escribió una carta dirigida a autoridades para que escuchen la odisea que deben atravesar todas las madres que precisan el servicio de neonatología.

Este lunes en el programa Radio Cuarentena, habló con Lilí Berardi sobre lo que ocurrió con esa iniciativa. Aunque había logrado que el intendente Cecilio Salazar se mostrara dispuesto a recibirla, eso no ocurrió.

Felicitas nació con 1,200 kg y fue una auténtica “guerrera de la vida”. A su mamá le diagnosticaron Síndrome de Hellp, y el nacimiento debió adelantarse y hubo que trasladarla. La joven pasó varios meses lejos de su familia, cuidando a la bebé, hasta que recibieron el alta.

“Mi bebé tenía que nacer sí o sí, no podíamos esperar, mi vida corría riesgo. Lo triste de esta noticia era que el hospital no tiene sala de neonatología. Si no salía un traslado lo antes posible, Felicitas corría riesgo de vida”, contó en ese momento.