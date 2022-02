NeoEnSanPedro: tras reunirse con el Gobierno, mamás aseguraron que el resultado fue “satisfactorio”

El jueves el secretario de Gobierno, Pablo Vlaeminck, y el de Salud, Pablo Pichioni, recibieron a tres de las mamás que se reunieron bajo la campaña “Neo en San Pedro” para pedir un servicio de neonatología tras la difusión del caso de Lara Riva, con su beba Cielo.

Publicidad

Este viernes en el programa Radio Cuarentena, una de ellas, Noelia Valera, detalló lo charlado en el encuentro: “Lo primero que nos dijeron es que el proyecto está hecho hace rato, pero que en sí, si nos basamos en una estadística, que San Pedro aún no llega a esa estadística para tener una neo”.

Desde el Gobierno les indicaron que “depende de Provincia”, pero que “no ven muy lejano el proyecto”, contó Valera, quien acompañó a Lara Riva junto a Marianela Duarte, otra de las mamás que afrontaron nacimientos de bebés prematuros.

Lo que las madres plantearon y desde la Municipalidad se comprometieron a resolver fueron las demoras que sufren los traslados, en casos donde el tiempo es crucial para salvar la vida de los recién nacidos.

“Nos aseguraron que todas las mamás tendrán su control como tiene que ser, y que los traslados van a ser inmediatos, que no tengan que esperar como Lara. Nos aseguraron que eso no va a volver a pasar. No puede volver a pasar un caso como Cielo. No es no. Estará todo equipado para dar una media vuelta de llave y salir”, declaró Valera.

Por último, también se refirió a la puesta en marcha de una ayuda que brindó el Gobierno ante el caso de una mamá de bebé prematuro, cuyo niño fue derivado a Pergamino y solicitó pañales. La joven se comunicó con Lara Riva y con el acompañamiento de las otras mamás con quien comparte un grupo de WhatsApp anoticiaron a las autoridades.

“Juntamos alguna ropita entre todos y le llevamos la ropa y los pañales prematuros. Tuvo y el bebé fue trasladado. Ella estaba acá y el bebé en Pergamino. Nació con bajo peso. Ella le dio el alta hoy y logramos que la mamá se vaya con su bebé”, contó Noelia Varela en Radio Cuarentena.

Con colaboración del Gobierno, las mamás lograron que la chica viaje a Pergamino, donde está internado su hijo nacido con bajo peso, y tenga un lugar donde alojarse. “Eso es lo que nosotros queremos. Este lugar va a ser para esto, para no nadar a manotazo de ahogado. Tener nuestra primera experiencia nos puso muy feliz”, aseguraron.