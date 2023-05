Neo: el descargo de una mamá que dio a luz en Rojas

Verónica reportó: “Quiero hacer mi descargo y dar las gracias. Yo estaba embarazada de 35 semanas y 4 días. El día 8 de mayo fui a control de embarazo. Yo tenía un embarazo de riesgo porque tenía diabetes gestacional. Cuando fui ese día a control me dio la presión alta, me dejan en observación y esa misma noche la presión no me bajaba y me dicen que me tienen que trasladar a un lugar donde haya neo porque podía llegar a nacer el bebé y lo conveniente era ser trasladada. Antes de las 00:00 me avisan que ya estaba mi traslado, que yo pensé que era un lugar cerca como me dijeron. Bueno, mi destino era Rojas. Allá llegué antes de las 2 de la mañana con la mejor atención. Acá antes de salir de traslado me pusieron una inyección para reforzar los pulmones del bebé por si nacía allá en Rojas. Me ponen la segunda y al día 10 de mayo, mi hijo nació por cesaría, ochomesino, 4030 kg. Él fue derecho a neo. Yo en una sala común porque no estaba bien. Él estuvo con respirador, sonda y suero. Después fueron sacándole todo porque él iba respondiendo bien. Preguntando qué pasaba conmigo, si a mí me daban el alta y él tenía que estar. En neo me dicen “vos tenés que pagarte un hotel porque el bebé queda en neo y vos tenés que venir cada 3 horas”. Que no, yo no tengo plata, no conozco nada. Bueno, a todo esto, mi hermana habló con un hombre de Rojas llamado Jesús, que trabaja en la municipalidad con el intendente de allá de Rojas y nos pudieron resolver que nos dejaban en una sala hasta que la lleguen a necesitar, porque hay pocas habitaciones. Lo que me dijeron era que el municipio de San Pedro se tenía que hacer cargo de nuestro hospedaje allá en Rojas mientras mi hijo esté en neo. Resulta que allá quedaron debiendo al hotel y no te dejaban pasar una noche porque el municipio quedó debiendo y no pagaron más. A todo esto, mandé a un familiar mío a hablar a Desarrollo Humano y le dijeron que nos podían dar un subsidio, pero tardaba un mes. ¿Cómo pueden ser así con la gente que mandan lejos de todo a tener familia porque acá no hay neo? Y dejarlos abandonados, desamparados sin darles una mano y un lugar para uno poder ir a bañarse, descansar un rato porque una como mamá va a querer estar todo el día detrás de esa puerta de neo para ver cómo siguen nuestros hijos. Gracias a Dios y a las personas que estuvieron para apoyarnos y ayudarnos mientras pasábamos por ese mal momento. Gracias a mi familia. Gracias a mi cielo por estar al pendiente y ayudarnos en lo que podían. Con esto me doy cuenta de que los políticos están para un voto y para una foto y no para ayudar a las personas. Por un traslado quedas tirada sin un apoyo”.