Georgina perdió a su amiguito hace unos días y escribió a La Opinión: “Hace apenas unos días que te fuiste y todavía no sé cómo voy a hacer para seguir. Sé que ahora estás en paz y ya no vas a sufrir más, pero igualmente, me duele pensar que no te voy a volver a abrazar, ni tampoco vamos a dormir juntos en estas noches de frío. No eras solo un gato, eras mi amigo y mi compañero más fiel. Siempre te voy a recordar y cada vez que escucho alguna canción triste no dejo de pensar en vos. Nemo, siempre serás mi compañero incondicional. Te voy a extrañar por siempre”.