Nelson Suárez, nuevo dueño de la clínica San Pedro, respondió sobre el sanatorio de Monte Grande y aseguró que lo estafaron

La semana pasada, La Opinión reveló que la empresa Sadeyk SRL y el nuevo accionista de la clínica San Pedro, Nelson Suárez Irala, habían tenido participación en el gerenciamiento de un sanatorio en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, desde donde responsables de droguerías y empleados que fueron despedidos cuestionaron sus manejos y aseguraron que tuvieron que irse de ese centro de salud “con orden judicial”.

Nelson Suárez se había comprometido a dar su versión sobre esa situación y cumplió. Además, remitió documentación para certificar que las acciones que tenía en Sadeyk fueron vendidas en enero de 2018. Aun así, explicó que los cheques llevan su firma como “socio gerente” pero que en realidad quedó en la compañía como “gerente comercial” y “a sueldo”.

Según la documentación que el propio Suárez Irala remitió a La Opinión, en enero de 2018 vendió 1440 cuotas partes de Sadeyk SRL a un médico, lo que incluyó “la totalidad de los derechos de suscripción y preferencia que correspondan” así como los “saldos pendientes acreedores o deudores de sus cuentas particulares y dividendos o beneficios no percibidos”.

En Radio Cuarentena, la semana pasada, una empleada administrativa del sanatorio Modelo Estrella de Monte Grande, cuya razón social es Instituto de Maternidad y Cirugía S. A., había contado que Suárez “despidió 40 empleados” en plena pandemia y que, según estimó, desde la gerenciadora “se quedaron con poco menos del 50 por ciento de la cápita” de PAMI que cobraron del sanatorio “de la cual no dieron razón”.

A todo ello, Nelson Suárez Irala respondió con una denuncia penal por defraudación contra la titular del sanatorio Modelo Estrella, Selva Rojas Telles, a quien acusa, junto a otras personas, todas de apellido Gerez, de “vaciar” esa clínica en medio del gerenciamiento.

Pintadas contra la presidenta del sanatorio Modelo Estrella y su “mano derecha”. Foto: La Opinión.

“Estamos con una denuncia penal importante, denunciamos a la presidenta”, contó Suárez Irala en Radio Cuarentena este martes. “Derivaban plata a gente que no trabajaba en la clínica o figuraba con media jornada, por 20 mil pesos, y se les depositaba 200 mil”, señaló.

Suárez relató que cuando Sadeyk fue contratada como gerenciadora era la quinta compañía de las mismas características en ese sanatorio. “Contrataban una gerenciadora con opción a compra, la gerenciadora hacía lo que hicimos nosotros: pagar deuda, acomodar la clínica y una vez que estaba en condiciones Selva venía, te decía ‘el contrato lo doy de baja porque ustedes me robaron, me estafaron’ y te daba de baja, así con las cuatro anteriores”, acusó.

Sobre los “40 despidos”, en la denuncia penal señalaron que en el contrato había una “cláusula de reorganización de personal, a fin de prescindir de presuntos trabajadores que no realizaban tarea alguna o de personal no capacitado para las funciones”.

Las cartas documento de despido de personal en el sanatorio de Monte Grande. Foto: La Opinión.

En la denuncia, además, dejaron asentado que de las cuentas del sanatorio, a pesar de que ya estaba bajo el gerenciamiento de Sadeyk, hubo “extracciones de efectivo por caja por un importe de $ 54.750.000”; el pago de tarjetas de crédito por casi 2 millones sin que haya “constancia” de que sean de la empresa Instituto de Maternidad y Cirugía S. A.

“La defraudación no fue solo hacia nuestra empresa, sino qu también fue hacia la masa de acreedores del proceso concural y al Estado nacional ya sea a través del PAMI” o por “la obtención de subsidios ATP (Apoyo para el trabajo y la producción)”, aseguraron.

Sobre los cheques rechazados, Suárez Irala dijo que fueron denunciados por la propia Sadeyk para que no los paguen porque “eran facturas que estaban adulteradas” y explicó: “Vinieron proveedores que decían ‘me deben 600 mil pesos’, entonces traen la factura y cuando se analizó todo dio que había facturas que se repetían, entonces se les pidió al proveedor que traigan los cheques y no aparecieron, por eso se denunciaron y no se pagaron”.

Uno de los cheques rechazados por carecer de fondos, con el sello y firma de Nelson Suárez como socio gerente de Sadeyk SRL. Foto: La Opinión.

Aseguró que “había gente a la que sí realmente se le debía, a esa gente se le levantó y se le pagó el cheque”. Indicó que ya no operan en el sanatorio de Monte Grande. En la denuncia quedó asentado que el 11 de junio se retiraron tras ser “sorprendidos” por un oficial de Justicia que en el marco de un concurso preventivo tenía una orden judicial. “Para no oponernos, desalojamos la clínica en forma pacífica acatando lo resuelto por el juez”, indicaron.

“De esta manera, nos encontramos en la situación de que luego de abonar las deudas de la clínica, no pudimos cumplir con nuestra función, siendo que a pesar de haber denunciado

dichas anomalías en el Juzgado nunca se tuvieron en cuenta nuestro pedido”, agregaron en la denuncia penal contra las autoridades del sanatorio Modelo Estrella.

“Nos hemos encontrado defraudados por parte de estas personas ya que nos utilizaron para normalizar las deudas y una vez subsanados todas las deudas la titular se hizo presente en el Juzgado Civil y Comercial para pedir recuperar la clínica”, dice la acusación contra Selva Rojas Telles.