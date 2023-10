Nelson Lillo: la plaza de su barrio ya lleva su nombre

Familiares y vecinos se acercaron el viernes 20 de octubre, a la la plaza del Barrio Futuro para acompañar a Cristina, la madre de Nelson Lillo y compartir la emoción de llegar al mismo lugar dónde jugaba el agente caído en cumplimiento del deber tras intentar repeler un asalto.

Lillo fue ultimado el 25 de enero de 2018, cuando bajó del patrullero e intervino cuando los delincuentes se llevaban la recaudación de un camión de reparto que había llegado desde Baradero. La esquina de Salta y Oliveira Cézar fue el escenario de esta tragedia que terminó con uno de los delincuentes abatidos en el lugar y otro prófugo que fue identificado como Roberto Branto Ayala. Su detención se produjo días después del hecho y nunca se supo dónde estuvo recuperándose de las lesiones que sufrió tras el enfrentamiento con la policía.

El acto tuvo lugar a las 11.00 cuando se procedió a descubrir la placa que conmemora al oficial y que lleva sobre sí una frase de su autoría: “Si me voy en servicio para no volver, quiere que sepan que me voy con orgullo peleando contra la realidad que muchos temen y otros ignoran. Para los que me aman el sacrificio resonará por siempre”.

La placa develada lleva un frase del oficial asesinado. Foto: La Opinión.

Durante esa misma tarde, dos jóvenes que se están formando en el periodismo dentro del staff de La Opinión, se acercaron para dialogar con la madre de Nelson.

Cristina Corvalán expresó con emoción: “Fue muy emocionante, pero doloroso también. Es un orgullo haberle puesto su nombre a la placita en donde él jugaba”.

Finalmente, Cristina agradeció a todos los que la han acompañado en este doloroso momento y concluyó: “Agradecida, pero hay que seguir”.