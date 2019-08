Nelson Biglieri, 50 años de vocación y una emotiva fiesta sorpresa

Nelson Biglieri cumplió hoy 50 años como médico y colegas y amigos le realizaron junto a #JuanitaReportera una fiesta sorpresa en Infantia, centro de salud ubicado en Pueyrredón 240 donde se reunieron en secreto en la cocina y aguardaron que el agasajado llegue a su puesto de trabajo.

Alrededor de las 10.00, Nelson llegó y fue recibido por el grupo de personas que lo esperaron con disfraces, carteles y una torta en su consultario. Cuando abrió la puerta, el pediatria que, en su carrera, asistió a miles de niños sampedrinos se asombró tanto que se quedó paralizado y se apoyó contra una pared.

"Cuando abrí la puerta y vi toda esta gente reunida para festejar mis 50 años de médico me dio un golpe en el pecho que creí que caía redondo de un infarto", admitió en una nota que brindó a #JuanitaReportera, una de las organizadoras de la celebración. Al mismo tiempo, contó: "El día 13 me persigue, yo nací un 13 de abril y me recibí un 13 de agosto” Agregó.

Por último, Biglieri agradeció la fiesta sorpresa que le realizaron y, como emoción, manifestó: “Gracias a ustedes por haberse acordado de mí y por hacerme este festejo tan lindo, inesperado totalmente”.

-#JuanitaReportera con la torta con la queagasajaron al pediatra. Foto: La Opinión.