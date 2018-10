Nefrectomía en el Hospital: Le postergaron la operación otra vez porque no encuentra donantes de sangre

El martes fue un día de "impotencia" para Juliana Troche, una paciente del Hospital que debía someterse a una nefrectomía "que venía siendo postergada por los paros".

El martes comenzó la quinta semana de paro que mantienen los profesionales médicos nucleados en Cicop en toda la provincia, en reclamo de la apertura de paritarias. El médico que debía operar a Troche había accedido a cumplir con la intervención programada, pero otra vez "no pudo ser".

"Cuando fue a Hemoterapia, dijeron que no había ido nadie a donar, y yo tenía mucha impotencia, porque lo publiqué por todos lados y gente me había escrito que habían donado", relató la mujer a La Opinión.

Consultado por este medio, desde la Secretaría de Salud, Guillermo Sancho, aportó detalles. "Sí, se suspendió la cirugía", dijo el funcionario. Explicó que necesitan "cuatro dadores de cero negativo", que se trata de una cirugía "muy importante" y que es igual de "importante que una cirugía de estas características se pueda realizar en el hospital".

Troche tiene que practicarse una nefrectomía. "Me van a sacar el riñón y me tienen que operar de la vejiga. Yo tenía puesto un cateter, el cual se calcificó, y quedó parte en el riñón y parte en la vejiga. Tiene que sacarme el riñón, porque ya no me funciona el izquierdo, y operarme de la vejiga, para sacarme el cateter. Son dos cirugías en una", precisó la paciente.

"Hace algo de un mes se está postergando por el tema de los paros. Ahora el médico había quedado en operarme igual a pesar del paro, porque estoy muy dolorida, pero no se pudo", lamentó Troche. Son 4 los donantes de sangre 0- los que necesita para poder operarse. "Es el grupo y factor más difícil de conseguir", explicó Sancho.

Quienes puedan donar, acercarse al sector de Hemoterapia del Hospital Emilio Ruffa de San Pedro de 7.30 a 9.30 con DNI.