Mel escribió: “Dejaron a esta perrita de aproximadamente dos meses tirada en el patio de mi casa. Claramente, está en estado de desnutrición y muy mal cuidada. Yo no me la puedo quedar porque tengo dos perros y uno no se lleva con animales ajenos a la casa. Necesito tránsito o adopción urgente. Se encuentra en San Lorenzo 1740.

Contactarme por Facebook Mel Barker o instagram @mel.barker.ok”.