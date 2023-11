Yani reportó: “Necesito hacerme la tarjeta SUBE. Fui a Mitre 2600 a la oficina, y personal de ese lugar me informa que la señora encargada no va desde el miércoles pasado y no saben cuándo va a ir. Hay un número de celular el cual debe estar apagado porque el mensaje sólo tiene una tilde ¿Hay otro lugar dónde tramitar? ¿Quién es responsable?”.